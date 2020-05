Lage in Minnesota spitzt sich gefährlich zu

Minneapolis: In zahlreichen Städten der USA hat der Tod eines Schwarzen nach einem Polizeieinsatz zu neuen gewaltsamen Protesten geführt. In Minneapolis, wo der Mann am Montag ums Leben kam, gingen viele Menschen trotz Ausgangssperre auf die Straße. Gouverneur Walz sprach von einer "unglaublich gefährlichen Situation". Der Chef der Nationalgarde des Bundesstaats Minnesota kündigte laut Medienberichten an, dass noch heute 1.700 Soldaten in der Stadt einsatzbereit sein werden. In Detroit wurde ein 19-jähriger Demonstrant aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen. In Atlanta wurde der Ausnahmezustand verhängt. Auch aus New York, Los Angeles, Dallas und Louisville wurden Proteste gemeldet. Vor dem Weißen Haus in Washington versammelten sich ebenfalls Demonstranten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 15:00 Uhr