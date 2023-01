Lage in Lützerath laut ARD-Reportern weiter dynamisch

Kurzmeldung ein/ausklappen Zweiter LNG-Terminal in Lubmin geht in Betrieb

Lubmin: Das zweite deutsche Terminal für verflüssigtes Erdgas hat offiziell den Betrieb aufgenommen. Bundeskanzler Scholz hat die Anlage in Lubmin an der Ostsee eröffnet. Sie wird vom französischen Energiekonzern Totalenergies und der Firma Deutsche ReGas betrieben. Das erste LNG-Gas kam per Schiff aus Ägypten. Scholz lobte das neue "Deutschland-Tempo", mit dem das Terminal gebaut worden sei. Die erste Anlage war vor wenigen Wochen in Wilhelmshaven in Betrieb gegangen, ein Terminal in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein soll bald folgen. Im kommenden Winter will Deutschland rund ein Drittel des Gasbedarfs über schwimmende LNG-Terminals decken. Umweltverbände kritisieren, die Bundesregierung schaffe Überkapazitäten für den Gasimport und behindere den Ausstieg aus fossilen Energieträgern

