Lage in Leipzig beruhigt sich

Meldungsarchiv - 04.06.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Leipzig: Nach den Krawallen in der Nacht hat sich die Lage in Leipzig am Morgen beruhigt. Es gebe aktuell keine größeren Polizeieinsätze mehr, so eine Sprecherin. Mutmaßlich linksextreme Demonstranten hatten zuvor im Stadtteil Connewitz Barrikaden in Brand gesetzt und Beamte angegriffen. Eine abschließende Bilanz könne man noch nicht ziehen, so die Polizeisprecherin, allein in den letzten Stunden seien aber mehr als 17 Beamte verletzt worden. Einer von ihnen sei dienstunfähig. Die Polizei habe die Personalien von rund 1.000 Demonstranten aufgenommen. Dazu waren diese mehrere Stunden lang eingekesselt worden. Auslöser für die Proteste war die Verurteilung der linken Aktivistin Lina E. zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2023 11:00 Uhr