Lage in Kasachstan bleibt unübersichtlich

NRW-Ministerpräsident Wüst dringt auf schnellen Gesetzesvorschlag zur Impfpflicht

Berlin: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen rückt auch die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht wieder in den Fokus. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst hat seine Forderung bekräftigt, schnell für einen entsprechenden Gesetzes-Vorschlag zu sorgen. Am Rande einer Klausurtagung der NRW-CDU warnte er auch davor, dass Unklarheit über die Ausgestaltung der Impfpflicht Verschwörungstheoretikern Tür und Tor öffne. Wüst verwies dabei auf die Beteiligung tausender Menschen an den sogenannten Corona-Spaziergängen. Solche Proteste gegen die geplante Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen gab es auch heute wieder. Eine der größten Veranstaltungen fand in Hamburg statt. Dort zählte die Polizei knapp 14.000 Teilnehmer. Die größten Versammlungen in Bayern waren in Ansbach mit etwa 2.700 und in Regensburg mit rund 2.000 Demonstranten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 21:15 Uhr