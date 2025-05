Lage in Gaza: EU überprüft Abkommen mit Israel

Brüsel: Angesichts der Lage im Gazastreifen stellt die Europäische Union ihr Partnerschaftsabkommen mit Israel infrage. Laut der EU-Chefdiplomatin Kallas stimmte eine große Mehrheit der Außenminister bei einem Treffen in Brüssel dafür. Demnach soll überprüft werden, ob sich Israel noch an die Grundprinzipien des sogenannten Assoziierungsabkommens hält. Dazu zählt unter anderem die Achtung der Menschenrechte. Konkret verwies Kallas darauf, dass Israel nach wie vor zu wenig Hilfsgüter in den Gaza-Streifen lasse. Die Bundesregierung sprach sich nach Angaben von Diplomaten gegen die Überprüfung aus. Vorher hatte schon Großbritannien angekündigt, wegen der Lage in Gaza Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Israel auszusetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2025 02:00 Uhr