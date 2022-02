Lage in der Ostukraine bleibt weiter angespannt

Nachrichtenarchiv - 20.02.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Im Osten der Ukraine ist die Lage weiter angespannt. Nach Angaben des ukrainischen Militärstabs gab es dort am Morgen vemehrt Beschuss durch prorussische Separatisten. Laut OSZE-Beobachter nehmen die Verstöße gegen die geltende Waffenruhe inzwischen deutlich zu. Der ukrainische Präsident Selenski ist nach seiner Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz inzwischen wieder nach Kiew zurückgekehrt. Mit der Militärführung beriet er über die Lage insbesondere in der Ostukraine. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hatte gestern noch einmal eindringlich vor einen russischen Angriff gewarnt. Das hohe russische Truppenaufkommen an der Grenze sei ein deutliches Zeichen. - Der Ukraine-Konflikt beherrscht auch heute wieder die Münchner Sicherheitskonferenz, die am Abend zu Ende geht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.02.2022 10:00 Uhr