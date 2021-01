Lage in den Wintersportgebieten meist entspannt

Nachrichtenarchiv - 10.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Lage in den Wintersportgebieten ist am Wochenende weitgehend entspannt geblieben. Zwar zog es viele Menschen an die frische Luft und die Parkplätze waren schnell gefüllt. Polizeiangaben zufolge blieb der befürchtete neuerliche Ansturm auf Pisten und Wanderwege aber aus, ebenso wurden keine oder wenig Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen registriert. Ab morgen dürfen Bewohner von Gebieten mit besonders hohen Corona-Zahlen einen Radius von 15 Kilometern um ihren Wohnort nur verlassen, wenn sie einen triftigen Grund vorweisen können. Touristische Ausflüge zählen explizit nicht dazu. Geplant sind konsequente Polizeikontrollen. Davon betroffen sind 26 Städte und Landkreise.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2021 17:00 Uhr