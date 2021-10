Lage in den Krankenhäusern im Landkreis Mühldorf angespannt

Nachrichtenarchiv - 26.10.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Mühldorfer Landrat Heimerl hat die Lage in den Krankenhäusern als sehr angespannt bezeichnet. Im BR-Fernsehen sagte er, um die Versorgung von Covid19-Patienten sicherzustellen, habe man die Behandlung aufschiebbarer Fälle wieder reduziert. Einzelne Patienten seien deshalb verlegt worden. Nach Meinung des CSU-Politikers sind vor allem die Grenznähe und die vielen Pendler ursächlich für die hohen Infektionszahlen in seinem Landkreis. Heimerl sagte, man müsse die Entwicklung der nächsten Tage abwarten und werde dann über weitere Schritte entscheiden. Das heutige Treffen in der Staatskanzlei beurteilte der Mühldorfer Landrat positiv. Es sei ein sehr konstruktiver, intensiver und offener Dialog gewesen. Die Staatsregierung hatte nach dem Treffen bekannt gegeben, dass sie zur Zeit noch keine Verschärfung der Maßnahmen plant. Die aktuelle Corona-Verordnung wurde für vier Wochen verlängert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2021 21:00 Uhr