Lage in den bayerischen Krankenhäusern spitzt sich zu

Nachrichtenarchiv - 09.12.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Durch die hohe Zahl an Corona-Infektionen ist die Lage in einigen bayerischen Krankenhäusern inzwischen sehr angespannt. Zum einen werden die Kapazitäten auf den Intensivstationen knapper, zum anderen infiziert sich auch immer mehr medizinisches Personal. Das größte Problem sei derzeit der Personalmangel, so der Sprecher der München-Klinik. Nach Corona-Ausbrüchen unter Patienten und Personal haben Krankenhäuser im oberbayerischen Herrsching und im schwäbischen Dillingen bereits ihren Betrieb einschränken müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 17:00 Uhr