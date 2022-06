Lage in brandenburgischen Waldbrandgebieten hat sich nach Regen entspannt

Nachrichtenarchiv - 20.06.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Starker Regen hat die Lage in den Waldbrandgebieten in Brandenburg entspannt. Sowohl in Treuenbrietzen als auch im nahegelegenen Beelitz sind die Feuer unter Kontrolle, wenn auch noch nicht gelöscht. Mehr als 400 Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Die Evakuierungen sind Behördenangaben zufolge aufgehoben. - Gestern hatten mehrere hundert Menschen in beiden Orten wegen der Flammen und der Rauchentwicklung ihre Häuser verlassen müssen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2022 10:15 Uhr