Lage in bayerischen Kliniken ist zunehmend angespannt

Augsburg: Wegen der anhaltend hohen Zahl an Corona-Patienten spitzt sich die Lage in den Krankenhäusern in Bayern zu: Das Klinikum Augsburg hat einen Aufnahmestopp verhängt. Nur Akut- und Tumorpatienten werden noch aufgenommen. Alle nicht dringend nötigen Operationen sind auf unbestimmte Zeit abgesagt, neue Termine werden nicht vergeben. Auch an den Kreiskliniken im Landkreis Günzburg ist die Lage den Angaben nach sehr angespannt. Fast alle Betten seien belegt, personell gebe es Engpässe, teilte die kaufmännische Direktorin, Egner, dem BR mit. Ähnlich sieht es aus etwa in den Kliniken des Landkreises Aichach-Friedberg, den Krankenhäusern im Landkreis Dillingen sowie im Klinikum Memmingen. Die Arberlandkliniken im Landkreis Regen haben über das Landratsamt Personal von extern angefordert, weil sich dort auch viele Beschäftigte infiziert haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 16:00 Uhr