Lage im Nahen Osten droht nach Anschlag im Iran zu eskalieren

Teheran: Der gestrige Anschlag im Iran hat die Spannungen im Nahen Osten erheblich verschärft. Die iranische Staatsführung hat für heute Staatstrauer ausgerufen. Nach aktualisierten offiziellen Angaben sind bei der Explosion zweier Bomben am Grabe des 2020 getöteten Generals Soleimani 84 Menschen ums Leben gekommen. Iranische Regierungskreise weisen Israel und auch den USA die Verantwortung für den Anschlag zu. US-Außenminister Blinken reist heute in den Nahen Osten, ohne seine genauen Ziele bekannt gegeben zu haben. Hintergrund sind Befürchtungen der US-Regierung, wonach die Lage in der gesamten Region eskalieren könnte. In Deutschland hat das Auswärtige Amt deutsche Staatsangehörige aufgerufen, so schnell wie möglich den Libanon zu verlassen, weil sich die Lage an der israelisch-libanesischen Grenze immer weiter zuspitzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 11:00 Uhr