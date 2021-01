Lage für Flüchtlinge im Nordwesten Bosniens weiter unklar

Nachrichtenarchiv - 31.12.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bihac: Nach dem Brand des ehemaligen Flüchtlingslagers im Nordwesten Bosniens bleibt die Lage für tausende Menschen weiter unklar. Vorgestern hatten die Behörden versucht, die Flüchtlinge mit Bussen in eine ehemalige Kaserne im Süden des Landes zu bringen. Die Männer, Frauen und Kinder konnten die Busse an ihrem Zielort jedoch nicht verlassen, weil Anwohner dort gegen ihre Ankunft protestierten. Jetzt wurden die Flüchtlinge wieder zurück in das abgebrannte Lager nahe der nordwestbosnischen Gemeinde Lipa gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass ehemalige Bewohner das Lager anzündeten, um gegen eine Entscheidung der Internationalen Organisation für Migration zu protestieren. Diese hatte das Camp einen Tag vor Weihnachten geschlossen, da es nicht ausreichend mit Strom, Wasser und Heizwärme versorgt wurde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2020 21:00 Uhr