Lage des Bayerischen Handels verbessert sich langsam

Schäuble fordert Lehren aus der Corona-Pandemie

Berlin: Bundestagspräsident Schäuble hat die Europäer dazu aufgerufen, aus der Corona-Pandemie Lehren zu ziehen. Jetzt sei Gelegenheit, das aktuelle Wirtschaftsmodell kritisch zu überprüfen und die Exzesse der Globalisierung zu korrigieren, mahnte Schäuble in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Eurozone müsse nach der Währungsunion von 1999 endlich auch eine Wirtschaftsunion werden. Nach der Finanzkrise 2010 habe man diese Chance verpasst und auch die aktuelle Diskussion um Corona-Finanzhilfen greife bislang zu kurz, kritisierte Schäuble. Es gehe viel zu sehr um Aspekte der Finanzierung, es sollte aber viel stärker diskutiert werden, was zu tun sei, um Europa wirtschaflich voranzubringen und für die Zukunft zu rüsten. Die Wirtschaftspolitik sei in nationaler Verantwortung stecken geblieben, so Schäuble, während man bei der Währung schon weiter sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2020 07:00 Uhr