Lage bei Festival in Gießen beruhigt sich wieder

Gießen: Nach den Ausschreitungen rund um das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen hat sich die Lage beruhigt. Wie die Polizei mitteilte, verlief auch eine Kundgebung am Nachmittag ohne Zwischenfälle. Noch am Vormittag war es zu schweren Zusammenstößen gekommen. Einsatzkräfte waren mit Flaschen und Steinen angegriffen worden; es wurden Rauchbomben gezündet und Absperrgitter eingerissen. Die Polizei sprach von 22 verletzten Beamten. Ob es auf Seiten der Festivalteilnehmer zu Verletzten kam, ist unklar. Laut Polizei wurden im Tagesverlauf mehrere hundert Personen kontrolliert und mindestens 60 in Gewahrsam genommen. Bereits im vergangenen Jahr hatte es bei dem Festival Ausschreitungen gegeben. Ein Verbot des Festivals durch die Stadt war vom Gericht gekippt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2023 21:00 Uhr