Lage am Kabuler Flughafen bleibt angespannt

Nachrichtenarchiv - 23.08.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Die Bundeswehr hat seit Beginn der Evakuierungsoperation aus Afghanistan mehr als 2700 Menschen außer Landes gebracht. Wie das Bundesverteidigungsministerium auf Twitter mitteilte, wolle man "solange wie möglich so viele wie möglich" ausfliegen. Die Lage am Flughafen der afghanischen Hauptstadt sei weiterhin sehr schwierig. Am Morgen hatte es dort ein Feuergefecht gegeben, bei dem auch die Bundeswehr und das US-Militär beteiligt waren. Dabei wurde eine afghanische Sicherheitskraft von den unbekannten Angreifern getötet, deutsche Soldaten wurden nicht verletzt. US-Präsident Biden hatte zuvor vor möglichen Angriffen der Terrorgruppe IS während der Evakuierungsaktion in Kabul gewarnt. Unterdessen forderte Großbritannien die USA auf, den Evakuierungseinsatz über den 31. August hinaus zu verlängern. Die Taliban lehnen das ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2021 12:00 Uhr