Lage am Flughafen in Kabul spitzt sich zu

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt wird die Lage immer dramatischer. Einem bisher unbestätigten Bericht des britischen Fernsehsenders Sky News zufolge sollen am Zugang zum Gebäude Menschen im Gedränge ums Leben gekommen sein. Sie seien zu Tode gequetscht worden, berichtete der Sky-Reporter. Tausende Menschen harren am Airport seit Tagen bei großer Hitze aus und versuchen auf einen der Evakuierungsflüge zu kommen. - Die Europäische Kommussion hat inzwischen die EU-Länder aufgerufen, mehr Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. EU-Innenkommissarin Johannson sagte der "Welt am Sonntag", alle EU-Länder sollten ihre Quoten für Umsiedlungen von Flüchtlingen innerhalb des UNHCR-Programms erhöhen. Johannson warnte davor, die gleichen Fehler zu machen wie 2015.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2021 06:00 Uhr