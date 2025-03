Lage am Flughafen Heathrow normalisiert sich allmählich

London: Nach dem massiven Stromausfall am Flughafen Heathrow läuft der Betrieb wieder an. Am Abend starteten erste Maschinen wieder, Flughafen-Chef Woldbye sagte, er rechne damit, dass Europas größter Flughafen am Morgen wieder vollständig in Betrieb gehe. British Airways geht davon aus, 85 Prozent der Flüge abwickeln zu können, rechnet aber noch mit Verspätungen, bis sich die Lage normalisiert hat. Ein Brand in einem Umspannwerk hatte den Flughafen gestern stundenlang lahmgelegt. Das Verkehrsministerium hat deshalb das Nachtflugverbot vorübergehend aufgehoben, um die Überlastung zu verringern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.03.2025 01:00 Uhr