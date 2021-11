Lagarde stellt weitere Konjunkturhilfen in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Europäische Zentralbank wird voraussichtlich auch nach der Pandemie-Notlage die Wirtschaft weiter stützen. Das hat EZB-Präsidentin Lagarde signalisiert. Dies gelte auch mit Blick auf von der EZB betriebene Anleihenkäufe, sagte Lagarde. Konkrete Aussagen dazu hat sie für Dezember in Aussicht gestellt. Einer Zinswende im kommenden Jahr erteilte Lagarde trotz der derzeit erhöhten Inflation erneut eine deutliche Absage. Für die EZB gelte es jetzt, ihre Geldpolitik "geduldig und beharrlich" fortzusetzen, so ihre Aussage. Die EZB hat wegen der Corona-Pandemie ein Anleihekaufprogramm aufgelegt, mit dem sie bis zu 1,85 Billionen Euro in die Wirtschaft pumpen und so die Konjunkturerholung vorantreiben will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 12:00 Uhr