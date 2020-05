Lagarde lobt deutsch-französischen Wiederaufbauplan

Nachrichtenarchiv - 18.05.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, begrüßt den deutsch-französischen Plan zur wirtschaftlichen Erholung innerhalb der EU. Er öffne den Weg zu langfristigen Anleihen der EU-Kommission und erlaube Corona-Hilfen direkt aus dem EU-Haushalt, sagte Lagarde vier europäischen Zeitungen, darunter dem "Handelsblatt". Kanzlerin Merkel und Präsident Macron hatten gestern gemeinsam ein Wiederaufbauprogramm im Umfang von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen. Das Geld soll am Kapitalmarkt aufgenommen und im Kontext des mehrjährigen EU-Finanzrahmens als Hilfe an Krisenstaaten gezahlt werden. Merkel und Macron schreiben dazu in einem gemeinsamen Papier, mit dem europäischen Fonds sollten "die am stärksten getroffenen Sektoren und Regionen" unterstützt werden. Dabei sollten insbesondere Investitionen in den Bereichen des ökologischen und digitalen Wandels gefördert werden. Merkel betonte ausdrücklich, dass es sich bei den 500 Milliarden nicht um Kredite, sondern um Haushaltsausgaben handle. Die 27 EU-Mitgliedsstaaten müssen einem solchen Fonds allerdings noch zustimmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.05.2020 20:15 Uhr