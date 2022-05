Lagarde kündigt Zinswende für Sommer an

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ljubljana: Die Europäische Zentralbank bereitet vor dem Hintergrund der Rekordinflation offenbar eine Zinswende vor. Auf einer Konferenz in Slowenien kündigte EZB-Chefin Lagarde an, dass die Anleihekäufe zu Beginn des dritten Quartals - also im Juli - auslaufen. Anschließend solle eine Zinserhöhung folgen. Lagarde sprach in diesem Zusammenhang von "einigen Wochen später". Der Leitzins in der Eurozone liegt nach wie vor bei Null Prozent, obwohl die Inflation stark gestiegen ist. In Deutschland lag sie nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im April auf einem 40-Jahres-Hoch bei 7,4 Prozent. Die US-Notenbank hat die Wende in der Geldpolitik bereits eingeleitet und den Leitzins deutlich angehoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2022 12:00 Uhr