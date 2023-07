Lärmpegel von Autos sinkt

Kurzmeldung ein/ausklappen Unwetter in Bayern sorgen für Ausfälle und Verspätungen bei der Bahn

München: Nach den Unwettern in Bayern in der vergangenen Nacht kommt es im Bahnverkehr noch zu Ausfällen und Verzögerungen. Wie eine Sprecherin mitteilte, sind im Fernverkehr einzelne Strecken bis in die Abendstunden gesperrt: Das betrifft etwa die Verbindungen München - Augsburg - Ulm aber auch die Strecke von München nach Lindau oder nach Garmisch-Partenkirchen. Fahrgäste sollten sich vorab bei der Bahn erkundigen. Auch bei der Münchner S-Bahn gibt es noch Ausfälle. Die schweren Unwetter haben in vielen Teilen Bayerns Bäume entwurzelt, Tausende Haushalte waren ohne Strom - etwa in Pfaffenhofen an der Ilm. Rund 1.000 Mal mussten Einsatzkräfte ausrücken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2023 12:00 Uhr