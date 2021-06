Längerer Stromausfall im Raum Wasserburg

Nachrichtenarchiv - 19.06.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wasserburg am Inn: Am Abend ist es in Teilen des Landkreises Rosenheim zu einem längeren Stromausfall gekommen. Wasserburg am Inn war rund 90 Minuten ohne Strom, in einigen Ortschaften weiter nördlich dauerte der Ausfall bis kurz vor Mitternacht. Die Ursache ist noch nicht bekannt. In der Gemeinde Albaching mussten zwei Menschen mehrere Stunden in einer Wanne ausharren, die ein Baukran mehrere Meter hochgezogen hatte. Die beiden wollten darin den Sonnenuntergang und die Aussicht genießen. Er als der Strom zurückkam, konnte die Wanne wieder herabgelassen werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2021 01:00 Uhr