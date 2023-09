Länderchefs werben in Brüssel für Industriestrompreis

Brüssel: Die Bundesländer machen Druck in Sachen Industriestrompreis. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst forderte im Morgenmagazin von ARD und ZDF eine zügige Einigung innerhalb der Bundesregierung. Der CDU-Politiker schlug vor, nicht nur einen Industriestrompreis einzuführen, sondern auch die Stromsteuer zu senken. Damit sei nicht nur energie-intensiven Unternehmen geholfen, sondern auch mittelständischen Betrieben. Zu den Kosten sagte Wüst wörtlich: "Teurer als all das, was gerade diskutiert wird, wäre nur nichts zu tun." Die Ministerpräsidentenkonferenz trifft sich derzeit in Brüssel. Die Länderchefs sprechen dort mit der EU-Kommission über die deutsche Wettbewerbsfähigkeit. Am Nachmittag wollen sie dazu eine gemeinsame Erklärung vorlegen.

07.09.2023