Länderchefs einigen sich auf Kontaktregelungen über Weihnachten

Trump macht Weg für Amtsübergabe an Biden frei

Washington: In den USA hat Präsident Trump den Weg freigemacht für eine Amtsübergabe an seinen Nachfolger Biden. Trump erklärte via Twitter, er habe die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, mit Biden zu kooperieren. Bis zur Amtseinführung am 20. Januar muss Biden nicht nur sein Kabinett zusammenstellen, sondern auch Tausende Posten im Weißen Haus, in Ministerien und in Behörden neu besetzen. Rund 1.200 Personalien müssen dabei vom Senat abgesegnet werden. Mit der Freigabe durch Trump bekommt Bidens Übergangsteam nun Zugriff auf mehr als sechs Millionen Dollar aus der Staatskasse. Zudem dürfen seine Mitarbeiter jetzt offiziell mit Regierungsbeamten kommunizieren, was ihnen bisher verwehrt war.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2020 10:00 Uhr