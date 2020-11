Länderchefs einigen sich auf Kontaktregeln über Weihnachten

Nachrichtenarchiv - 24.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Teil-Lockdown wird bis zum 20. Dezember verlängert. Medienberichten zufolge haben die Ministerpräsidenten vereinbart, dass es für die Gastronomie aber eine regionale Differenzierung geben wird: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert unter 50 fällt, dürfen sie auch früher öffnen. Auch was die Kontaktbeschränkungen über die Feiertage angeht, gibt es demnach eine Einigung. Zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar sollen Treffen eines Haushaltes mit einem anderen Hausstand bis maximal zehn Personen erlaubt sein. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Die Menschen werden gleichzeitig aufgerufen, sich vor Weihnachten in Selbstquarantäne zu begeben, um das Infektionsrisiko zu senken. Im Entwurf, den die Ministerpräsidenten morgen mit der Kanzlerin abstimmen wollen, heißt es außerdem, dass es in Regionen mit einer deutlich über 50 liegenden Sieben-Tage-Inzidenz ab der siebten Klasse eine Maskenpflicht im Unterricht geben wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2020 08:00 Uhr