Länder wollen Verlängerung der Wirtschaftshilfen

Das Wetter in Bayern: vielerorts sonnig bei -3 bis +1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts sonnig und nur noch wenige Nebel- und Hochnebelfelder. Höchstwerte zwischen minus 3 und plus 1 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt bei Werten um minus 6 Grad. Die Aussichten bis zum ersten Weihnachtsfeiertag: Meist stark bewölkt und gebietsweise Regen. Tageshöchstwerten zwischen plus 1 bis plus 8 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.12.2021 11:45 Uhr