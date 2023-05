Länder werfen Bund falsche Zahlen bei Flüchtlingshilfen vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Auftakt der Tarifrunde im bayerischen Einzelhandel

München: In der bayerischen Landeshauptstadt beginnt heute die erste Tarifrunde für die rund 320-tausend Beschäftigten im bayerischen Einzelhandel. Die Gewerkschaft Verdi fordert ein Plus von 2 Euro 50 und ein Mindesteinkommen von 13 Euro 50 pro Stunde für jeden, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Ob die Arbeitgeber heute überhaupt schon ein Angebot vorlegen ist unklar. Möglich wäre, dass der Handwerksverband Bayern das auf den Tisch legt, was die Handelsverbände in anderen Bezirken schon angeboten haben - nämlich fünf Prozent mehr in zwei Schritten für 24 Monate und einen Inflationsausgleich. Das dürfte Verdi allerdings auch in Bayern nicht reichen - was dann zu Warnstreiks führen könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2023 07:00 Uhr