Länder werden Impfzentren voraussichtlich im Herbst aufgeben

Lufthansa bringt erste Evakuierte von Taschkent nach Frankfurt

Frankfurt am Main: Am frühen Morgen ist eine Lufthansa-Maschine mit rund 130 Evakuierten aus Afghanistan in Frankfurt gelandet. Der Airbus war am Abend in der usbekischen Hauptstadt Taschkent abgeflogen. Zudem startete in Kabul am Abend ein dritter Evakuierungsflug der Bundeswehr mit 139 Menschen. Die Maschine ist inzwischen im usbekischen Taschkent gelandet. Die Passagiere sollen dann mit einer Lufthansa-Maschine nach Deutschland ausgeflogen werden. Wie das Unternehmen mitteilt, wird es in Absprache mit der Bundesregierung auch Evakuierungsflüge aus anderen Anrainerstaaten Afghanistans sowie aus dem Golfemirat Katar anbieten. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden bislang mehr als 260 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Laut Auswärtigem Amt soll die Luftbrücke zwischen Kabul und Taschkent auch in den nächsten Tagen weiterbestehen, sofern es die Sicherheitslage zulässt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2021 06:00 Uhr