Länder uneins über Bußgeld für Temposünder

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der neue Bußgeld-Katalog für Temposünder ist unter den Bundesländern umstritten. Bayern und das Saarland wollen ihn bis auf weiteres nicht anwenden. Sie entsprechen damit einer Bitte von Bundesverkehrsminister Scheuer, der die Verschärfung der Strafen rückgängig machen will. Niedersachsens Innenminister Pistorius sprach von einer durchsichtigen und dreisten Rolle rückwärts. Raserei auf den Straßen sei die Todesursache Nummer eins, so der SPD-Politiker. In Thüringen will die Landesregierung bei den schärferen Strafen bleiben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 01:00 Uhr