Länder suchen Lösung nach Panne bei Medizinstudienplatzvergabe

Berlin: Wegen falsch vergebener Medizinstudienplätze an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main ist die zentrale Webseite für Studienplatzbewerbungen teilweise gesperrt worden. Auf das Bewerbungsportal der Seite Hochschulstart.de kann voraussichtlich erst wieder ab kommendem Mittwoch zugegriffen werden. Das Verfahren für die Nachrückplätze ist vorerst ausgesetzt. Hintergrund ist ein Übermittlungsfehler der Universität in Frankfurt. Die Hochschule hatte deutlich mehr Studienplätze gemeldet als sie hat. 251 Bewerber für Medizin und 31 Bewerber für Zahnmedizin bekamen Studienplatzzusagen, die wieder zurückgenommen wurden, als der Fehler bemerkt wurde. Die Kultusministerkonferenz teilte mit, die Bundesländer schöpften in einem gemeinsamen Vorgehen alle Möglichkeiten aus, um den Betroffenen zu helfen.

