Länder sträuben sich gegen Entlastungspaket der Ampel

Berlin: Mehrere Bundesländer sind unzufrieden mit dem von der Bundesregierung geplanten dritten Entlastungspaket. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" beklagt etwa Bayerns Ministerpräsident Söder, dass die Regierung das Paket ohne Abstimmung mit den Ländern beschlossen hat. Noch nie seien die Länder von der Regierung so schlecht behandelt worden wie jetzt. Von den Ländern werde erwartet, dass sie 19 Milliarden der insgesamt 65 Milliarden aufbringen, so der CSU-Chef. In der jetzigen Form sei das Paket nicht zustimmungsfähig. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, nennt den Umgang der Bundesregierung mit den Ländern unverantwortlich und fordert regelmäßige gemeinsame Beratungen. Auch Bremens Bürgermeister Bovenschulte, SPD, kritisiert die hohen Kosten für die Länder und spricht sich für Nachbesserungen aus.

