Länder sind sich offenbar einig über Verlängerung des Lockdowns

Berlin: Der Corona-Lockdown wird voraussichtlich über den 10. Januar hinaus verlängert. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet, sind sich die Länder einig, dass die Beschränkungen aufrechterhalten werden sollen. Dies sei das Ergebnis einer Telefonschalte der Chefs der Staatskanzleien zur Vorbereitung des nächsten Bund-Länder-Gipfels am Dienstag. Details sind dem Bericht zufolge allerdings noch umstritten, wie etwa die Situation an den Schulen. Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich inzwischen dafür ausgesprochen, auch Schulen und Kitas geschlossen zu halten. Dem Sender "RTL" sagte Spahn, dies sei für Schüler und Eltern zwar schwierig, allerdings sei es leichter, aus den Ferien heraus zu einer Verlängerung zu kommen als zu einem späteren Zeitpunkt. Der Gesundheitsminister gab außerdem das Ziel aus, bis Ende Januar alle Pflegeheimbewohner in Deutschland zu impfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 20:00 Uhr