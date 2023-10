Länder schlagen Kennzeichen-Scannung gegen Falschparker vor

Berlin: Die Bundesländer wollen Parkkontrollen durch automatische Kennzeichen-Scanner ermöglichen. In einer gemeinsamen Empfehlung sprechen sich die zuständigen Ausschüsse der Länder dafür aus, dass die Bundesregierung die nötigen Rechtsgrundlagen schafft. Derzeit könne ein Mitarbeiter der Kommunen zum Beispiel in Parklizenz-Bereichen etwa 50 Fahrzeuge pro Stunde kontrollieren, heißt es in der Begründung. Mit automatischer Kennzeichen-Scannung könnten es 1.000 sein. In anderen Ländern habe man gute Erfahrungen damit gemacht, heißt es weiter. Damit die Scan-Kontrolle funktioniert, müssen Parkende das Kennzeichen ihres Autos am Parkautomaten angeben – beim Bezahlen der Parkgebühren per App ist das jeweilige Kennzeichen bereits hinterlegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 08:45 Uhr