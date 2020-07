Länder prüfen Rückgabe eingezogener Führerscheine

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Streit um den neuen Bußgeldkatalog wollen die Länder nun überprüfen, ob bereits eingezogene Führerscheine wieder zurückgegeben werden sollen. Darauf haben sich die Länder am Abend mit dem Bundesverkehrsministerium geeinigt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Wegen der Schwere des Eingriffs wollen die Länder feststellen lassen, ob eine solche Entscheidung rückgängig gemacht werden kann, obwohl sie schon in Kraft getreten ist. Das soll für die Fälle gelten, in denen nach dem alten Bußgeldkatalog kein Fahrverbot verhängt worden wäre. Noch schwebende Verfahren wollen die Länderbehörden nach der alten Regelung entscheiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 23:00 Uhr