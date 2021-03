Länder können bis Dienstag 10,5 Millionen Selbsttests bestellen

Nachrichtenarchiv - 08.03.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will den Bundesländern die Bestellung von Corona-Selbsttests erleichtern. Bis morgen Mittag können die Länder 10,5 Millionen Tests beim Mannheimer Pharmakonzern Roche bestellen, heißt es in einem Brief von Gesundheitsminister Spahn und Infrastrukturminister Scheuer an die Ministerpräsidenten. Der Konzern will dann ab Mittwoch täglich 1,5 Millionen Selbsttests liefern. Die Unterstützung durch den Bund sei als Starter-Paket gedacht, bis die von den Ländern selbst organisierten Selbsttests eintreffen, schreiben die Minister in dem Brief. Nach dem Verkaufsstart in Discountern am Samstag waren die Selbsttests schnell ausverkauft. Neben Aldi und Lidl wollen im Lauf der Woche auch die Drogeriemärkte dm und Rossmann Selbsttests anbieten. Nächste Woche wollen weitere Supermärkte in den Verkauf einsteigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.03.2021 19:45 Uhr