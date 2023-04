Länder-Integrationsminister fordern langfristige Unterstützung vom Bund bei Flüchtlingsintegration

Meldungsarchiv - 27.04.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wiesbaden: Die Länder haben vom Bund erneut mehr Geld für die Integration von Flüchtlingen gefordert. Nötig seien mindestens drei Milliarden Euro zusätzlich in diesem Jahr, sagte der hessische Sozialminister Klose von den Grünen nach einem Treffen der Integrationsminister in Wiesbaden. Die vom Bund für 2023 zugesagten 2,75 Milliarden Euro deckten die tatsächlich anfallenden Integrationskosten nicht. Es gehe dabei etwa um zusätzliche Unterkünfte und Wohnraum, Personal für Kitas und Schulen sowie um Sprachförderung. Um Länder und Kommunen bei diesen Aufgaben zu unterstützen, müsse sich der Bund dauerhaft an den Kosten beteiligen, verlangte Klose.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 16:00 Uhr