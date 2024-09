Länder in Lateinamerika kämpfen mit Folgen von extremer Dürre

Bogotá: In Lateinamerika sorgt die seit Wochen andauernde Dürre für massive Probleme. In Kolumbien kämpften die Einsatzkräfte in sieben Departements gegen Buschfeuer. Fast 11.000 Hektar seien bereits verbrannt, hieß es von Seiten der Feuerwehr. In Ecuador musste in zwölf Provinzen zeitweise der Strom abgestellt werden, weil die Wasserkraftwerke nicht ausgelastet sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2024 02:00 Uhr