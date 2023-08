Länder fordern verpflichtende Elementarversicherung für Hausbesitzer

Berlin: Mit Blick auf den Klimawandel und häufigere Unwetter fordern mehrere Ministerpräsidenten, dass eine Elementarschadenversicherung für Hausbesitzer verpflichtend wird. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte der "Rheinischen Post", auch in Deutschland komme es immer öfter zu extremen Wetterereignissen. Der Staat werde nicht immer und überall helfen können. Um das finanzielle Risiko auf möglichst viele Schultern zu verteilen, habe der Bundesrat sich schon im März für eine Pflichtversicherung ausgesprochen, so Weil. Unterstützung kommt von Regierungschefin Dreyer aus Rheinland-Pfalz. Die Versicherungswirtschaft wiederum pocht auf mehr Prävention - etwa klimaangepasstes Bauen und einen Baustopp in Überschwemmungsgebieten.

