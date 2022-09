Länder fordern Nachbesserungen beim dritten Entlastungpaket

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das geplante dritte Entlastungspaket der Bundesregierung sorgt bei den Ländern für viel Kritik. Vor einem Sondertreffen der Ministerpräsidenten Ende September kündigte Nordrhein-Westfalens Regierungschef Wüst harte Verhandlungen an. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, es gehe um eine gerechte Lastenverteilung. Der Bund müsse anerkennen, dass die Länder eigene Kosten zu stemmen hätten, wie für Polizei oder Schulen. Außerdem müsse auch inhaltlich nachgebessert werden. Wüst forderte vor allem, die Unternehmen im neuen Entlastungspaket stärker in den Blick zu nehmen. Viele Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Bundestagspräsidentin Bas sprach sich für zielgenauere Entlastungen der unteren Einkommensgruppen aus, nachdem die ersten Hilfen sehr breit in der Bevölkerung verteilt worden seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 11:00 Uhr