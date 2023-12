Länder feiern 75 Jahre Allgemeine Menschenrechtserklärung

Genf: Vertreter von Regierungen und Zivilgesellschaft feiern den 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen veranstaltet heute und morgen Debatten über die Bedeutung des Dokuments. Es war nach den verheerenden Verbrechen entstanden, die das nationalsozialistische Regime in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges begangen hatte. Am 10. Dezember 1948 hatte die UN-Vollversammlung die Erklärung in Paris verabschiedet.

