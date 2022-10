Länder Europas wollen Einigkeit gegen Russland demonstrieren

Literaturnobelpreis geht an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux

Stockholm: Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie vor wenigen Minuten bekannt gegeben. Die Jury würdigt ihr vorwiegend autobiographisch-geprägtes Werk, in dem sie auf die großen Unterschiede eingeht, die in der heutigen französischen Gesellschaft vorherrschen. Wie die Akademie mitteilte, konnte sie die Autorin vor der Preisverkündung nicht telefonisch erreichen. Auf der Liste für die renommierteste literarische Auszeichnung der Welt standen in diesem Jahr 233 Kandidaten - welche, blieb bis zum Schluss geheim.

