Länder erneuern Forderung nach mehr Geld für die Flüchtlingsaufnahme

Meldungsarchiv - 16.03.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der nordrheinwestfälische Ministerpräsident Wüst wirft der Bundesregierung vor, die Länder mit den Flüchtlingen alleine zu lassen. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz sagte der CDU-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF wörtlich: "Der Bund muss stärker in die Verantwortung." Anschuldigungen, wonach die Länder Bundesmittel für die Unterbringung von Flüchtlingen abzweigten, wies Wüst als haltlos zurück. Wie auch Sachsens Regierungschef Kretschmer forderte Wüst einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen, um die Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen. Dafür sei der Bund zuständig. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Weil, der gerade den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz hat, hält der Ampelkoalition vor, zu wenig zu tun. Aufgabe der Bundesregierung sei es beispielsweise, dafür zu sorgen, dass abgeschobene Asylbewerber auch tatsächlich wieder in ihre Heimatländer zurückkehren müssen, so der SPD-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2023 09:00 Uhr