Länder debattieren über weitere Corona-Strategie

SPD-Chef Walter-Borjans kritisiert Spitze der Union

Berlin: Der Vorsitzende der SPD, Walter-Borjans, hat der Union Versagen in der Corona-Pandemie vorgeworfen. In der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, Bundeskanzlerin Merkel sei eine Regierungschefin, die in der Koordinierung in dieser Krise einiges vermissen lasse. Die derzeitigen Verantwortungsträger in der Union würden ihrer Aufgaben nicht gerecht. Damit bezog sich Walter-Borjans insbesondere auf Gesundheitsminister Spahn und Wirtschaftsminister Altmaier. Bei beiden, so der SPD-Chef, sei noch eine Menge Luft nach oben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2021 06:00 Uhr