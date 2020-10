Länder beschließen Beherbergungsverbot aus Risikogebieten

Nachrichtenarchiv - 07.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: 11 Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Hotspots beschlossen, darunter auch Bayern. Es gilt für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von einer Woche. Sie dürfen nur in Hotels übernachten, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Für private Übernachtungen etwa bei Freunden oder Verwandten gibt es keine Beschränkungen. Am Nachmittag hatte Ministerpräsident Söder bereits mitgeteilt, dass im Freistaat ab morgen ein entsprechendes Beherbergungsverbot gilt. Er begründete das mit dem Beginn der Herbstferien in einigen Bundesländern. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband sieht das Verbot kritisch. Landesgeschäftsführer Geppert forderte mehr Vorlaufzeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 18:00 Uhr