Länder beraten über drittes Entlastungspaket

EU verurteilt Scheinreferenden in von Russland besetzten Gebieten

Brüssel: Die Europäische Union erkennt den Ausgang der Scheinreferenden in den vier von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine nicht an. Der Außenbeauftragte Borrell nannte die Abstimmungen auf Twitter eine weitere Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine. Er bezeichnete die Ergebnisse außerdem als gefälscht. Auch EU-Ratspräsident Michel verurteilte die Scheinreferenden. Der ukrainische Präsident Selenskyi sprach von einer "Farce" und kündigte die Rückeroberung der betroffenen Gebiete an. Nach russischen Angaben haben sich die Bewohner der Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson deutlich für einen Beitritt zu Russland ausgesprochen. In Donezk sollen demnach bis zu 99,2 Prozent zugestimmt haben, in Luhansk ebenfalls mehr als 98 Prozent.

