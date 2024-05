Labour rechnet mit Sieg bei Bürgermeisterwahl in London

London: Nach ihrem deutlichen Erfolg bei den Kommunalwahlen in England rechnet die britische Oppositionspartei Labour auch mit einem Sieg bei der Londoner Bürgermeisterwahl. Das Ergebnis soll im Laufe des heutigen Tages verkündet werden. Amtsinhaber Sadiq Khan galt als klarer Favorit bei der Abstimmung am Donnerstag. Allerdings gab es gestern Gerüchte über einen Überraschungserfolg der konservativen Herausforderin Susan Hall. Als Gründe wurden eine niedrige Wahlbeteiligung unter Labour-Wählern und der Unmut in den Außenbezirken über die Ausweitung der Umweltzone genannt. Die Tory-Partei von Regierungschef Sunak hatte bei den Kommunalwahlen katastrophal abgeschnitten. Bittere Niederlagen gab es in Hochburgen wie Gloucester im Südwesten, wo die Konservativen 20 Jahre lang regiert hatten, oder Thurrock östlich von London.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 10:00 Uhr