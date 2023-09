KZ-Gedenkstätten beobachten Zunahme von rechtsextremer Bedrohung

Berlin: Die KZ-Gedenkstätten in Deutschland sehen sich einer zunehmenden rechtsextremistischen Bedrohung ausgesetzt. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Umfragen in Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Neuengamme, Sachsenhausen und Ravensbrück. Bundesweit werden demnach gehäuft Vandalismus, Schmierereien und andere Vorfälle registriert. Hinzu kommen Angriffe und Störungen im digitalen Raum. Auch eine verstärkte Präsenz von Rechtsextremisten an den KZ-Gedenkstätten sei zu beobachten, heißt es. Mittlerweile würden nahezu wöchentlich Taten zur Anzeige gebracht. Die "Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora" warnte, die kontinuierlich steigende Zahl sei ein Seismograph für Versuche, eine Grundfeste der Bundesrepublik ins Rutschen zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 15:00 Uhr