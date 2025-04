KZ Flossenbürg gedenkt dem 80. Jahrestag der Befreiung

Flossenbürg: Zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Flossenbürg kommen am frühen Nachmittag etwa 800 Gäste zu einer Gedenkfeier zusammen. Erwartet werden dazu neben Vertretern aus der Politik auch sechs Überlebende. Nach dem Festakt soll es eine Kranzniederlegung geben. Außerdem werden sterbliche Überreste beigesetzt, die bei Bauarbeiten gefunden worden waren. Im KZ Flossenbürg und seinen fast 80 Außenlagern waren ab 1938 etwa 100.000 Menschen inhaftiert, viele zur Zwangsarbeit im dortigen Granit-Steinbruch. Mindestens 30.000 Häftlinge starben. Am 23. April 1945 wurde das Konzentrationslager in der Oberpfalz von US-Soldaten befreit.

