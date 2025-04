KZ Dachau erinnert an Befreiung vor 80 Jahren

Dachau: In der KZ-Gedenkstätte wird heute an die Befreiung durch die Alliierten vor 80 Jahren erinnert. Dazu werden auch viele Pilger aus Polen erwartet, darunter Bischöfe und Priester. Es gibt Führungen, aber auch eine Eucharistiefeier in der sogenannten Todesangst-Christi-Kapelle. Die meisten Gefangenen im KZ-Dachau waren Polen - mehr als 40-tausend waren es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 07:00 Uhr